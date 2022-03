Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Hotel in der Altstadt

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Samstag, zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubten Zugang in ein Hotel an der Langen Straße unweit der Kolpingstraße. Dazu beschädigten sie ein Fenster im Bereich des Speiseraums und gelangten somit ins Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten den Rezeptionsbereich, nahmen nach ersten Erkenntnissen aber vermutlich kein Diebesgut an sich. Zeugen, die verdächtige Geräusche oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 05431/907760 oder 05439/9690 bei der Polizei zu melden.

