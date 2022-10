Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221026-1-pdnms Zeugen nach Fahrradunfall gesucht, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 24.10.2022 um 13.15 Uhr ereignete sich in der Hindenburgstraße in Rendsburg ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Die 12 Jahre alte Schülerin kam mit ihrem Fahrrad aus Richtung Esso-Tankstelle. Der unbekannte Radfahrer kam aus Richtung Fußgängertunnel. In Höhe der Einmündung Wilhelmstraße/Hindenburgstraße kollidierten beide Fahrräder miteinander und stürzten. Beide Beteiligten hoben ihre Fahrräder wieder auf. Jedoch ohne ihre Personalien auszutauschen, setzte sich die männliche Person auf ihr Fahrrad und setzte seinen Weg fort. Die 12-jährige wurde durch den Sturz leichtverletzt und ihr Fahrrad wurde beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell