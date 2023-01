Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin angefahren

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 08:45 Uhr, kam es an der Hammer Straße zu einem Unfall. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Werl war mit ihrem BMW auf der Hammer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Alter Keller bemerkte sie zu spät eine ebenfalls 71-jährige Fußgängerin. Diese überquerte die Hammer Straße in Richtung Kurpark. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision. Die Fußgängerin stürzte und wurde verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

