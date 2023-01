POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Ein Zeuge rief am Mittwoch, um 20:45 Uhr die Polizei zum Bahnhof. Er hatte beobachtet, wie fünf Männer um einen einzelnen Mann auf Bahnsteig 1 zugingen. Einer der Männer schlug auf den einzelnen Mann ein. Außerdem erkannte der Zeuge ein Messer in der Hand des Schlägers. Das Opfer ging zu Boden und der Aggressor trat noch mehrfach auf ihn ein. Dank der Beschreibung des Zeugen konnte die Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz finden. Er versuchte zunächst in ...

mehr