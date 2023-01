Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet

Werl-Hilbeck (ots)

Am Freitag, um 06:30 Uhr, kam es auf der Werler Straße an der Kreuzung mit dem Höhenweg und der Allener Straße zu einem Unfall. Eine 54-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Kia auf der Allener Straße in Richtung Werler Straße unterwegs. Sie beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Hamm kommenden VW-Passats. Der 49-jährige Fahrer aus Winterberg konnte dem Kia nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision bei der beide Fahrer leicht verletzt wurden. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (lü)

