Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrgast schlägt Busfahrer

Koblenz (ots)

Am Montag, den 03.10.2022 gegen 17:40 Uhr geriet ein 17-Jähriger Fahrgast mit dem Busfahrer am Bahnhofsplatz in Koblenz in Streit. Als der Busfahrer beim Einsteigen das Ticket des Beschuldigten kontrollieren wollte, fiel ihm auf, dass es sich um ein falsches und daher nicht gültiges Busticket handelte.

Das wollte der 17-Jährige nicht akzeptieren und beleidigte den 50-jährigen Geschädigten zunächst als "Dummkopf". Dabei schlug er auch gegen die Trennscheibe der Busfahrerkabine. Als der Busfahrer ausstieg und ihn des Busses verweisen wollte, ging der Beschuldigte auf ihn zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Auch als die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz am Bahnhofsplatz eintrafen, zeigte sich der 17-Jährige weiterhin aufgebracht und uneinsichtig. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, mit der Aussicht auf Ingewahrsamnahme, sollte es erneut zu einem Polizeieinsatz kommen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell