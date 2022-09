POL-PPKO: Presseerstmeldung- Schussabgaben in Breitscheid (Westerwald)

Koblenz (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag, den 30.09.2022 gegen 03:40 Uhr meldete sich ein 26-Jähriger bei der Polizei Koblenz und wollte eine Körperverletzung in der Burgstraße zu seinem Nachteil anzeigen. Vor Ort stellte sich heraus, dass er selbst nicht unerheblich beteiligt war: Nach Zeugenangaben hatte der 26-Jährige in einer Kneipe Streit mit einer Personengruppe angefangen. Infolgedessen nahm er eine ...

