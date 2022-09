POL-PPKO: Randalierer ruft selbst die Polizei

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 29.09.2022 gegen 20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall beim Einparken auf dem Gelände des Kirmesplatzes in der Trierer Straße in Koblenz-Metternich. Demnach befuhr der Verursacher mit seinem Auto den Parkplatz und wollte rückwärts wenden. Dabei stieß er gegen die Fahrerseite eines geparkten Pkw und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Der Zeuge begab ...

mehr