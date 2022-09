POL-PPKO: Nach verweigertem Drogenkauf bedroht

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 28.09.2022 gegen 13 Uhr befuhren zwei Männer parallel mit ihren Pkw die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz. Zum Unmut des einen Autofahrers, wollte der andere auf dessen Fahrstreifen wechseln. Als er vor ihn fuhr, gab dieser zunächst Lichthupe, drängelte ihn und zeigte ihm den Mittelfinger. Auf Höhe des Busbahnhofes in der Hohenfelder Straße am Löhrcenter war dann der Moment der Klärung ...

