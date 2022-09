POL-PPKO: Geldautomatensprengung in Ochtendung - Zeugenaufruf

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 27.09.2022 gegen 13:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz zunächst zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Löhrstraße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Täter zwei Duschgels erworben und während des Bezahlvorgangs gleich mehrere Parfümflaschen entwendet. Als die Einsatzkräfte sich auf den Weg zur Tatörtlichkeit begaben, sahen sie in Bahnhofsnähe einen ...

mehr