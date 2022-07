Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorroller gestohlen +++ Brand eines Feldes +++ Auseinandersetzung vor Einkaufscenter - Täter flüchtet +++ Schulgebäude mit Graffiti besprüht +++ Fußgängerin auf Überweg angefahren - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Motorroller gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Salizestraße, Sonntag, 24.07.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 16:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag entwendeten Unbekannte in Wiesbaden-Biebrich einen Motorroller. Am Sonntagabend parkte der Besitzer des schwarz / gelben Mopeds der Marke "Pegasus" sein Gefährt auf seinem Grundstück in der Salizestraße. Am darauffolgenden Nachmittag fiel ihm der Diebstahl auf und er informierte die Polizei. Der Wert des entwendeten Rollers wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 mit dem fünften Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

2. Brand eines Feldes, Zwischen Wiesbaden-Auringen und Wiesbaden-Kloppenheim, Montag, 25.07.2022, 14:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag brannte ein Feld nahe einer Gaststätte zwischen Kloppenheim und Auringen und sorgte für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der verständigten Streife war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 100 qm rechtsseitig der Kreisstraße 659. Nach ersten Ermittlungen und Rücksprachen mit der Feuerwehr und Mitarbeitern des Forstamtes könnte eine vorsätzliche Brandstiftung in Betracht kommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen. Hinweise zur Brandursache werden daher über die Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Auseinandersetzung vor Einkaufscenter - Täter flüchtet, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Samstag, 23.07.2022, 11:30 Uhr

(fh)Am Samstagmittag verletzte ein bislang unbekannter Mann einen Wiesbadener auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äppelallee. Angaben eines 60 Jahre alten Wiesbadeners zu Folge habe er gegen 11:30 Uhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Einkaufscenters befahren. Hier sei ein älterer Mann an seinem Pkw vorbeigelaufen und habe plötzlich auf das Fahrzeugdach geschlagen. Daraufhin habe der Geschädigte die Fensterscheibe heruntergelassen um den Mann zur Rede zu stellen. Dieser habe ihn daraufhin durch die geöffnete Fahrzeugscheibe ins Gesicht geschlagen und sei in Richtung des Einkaufszentrums geflohen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 70-75 Jahre alten und rund 175 cm großen, grauhaarigen Mann gehandelt haben. Er habe eine helle Hose und ein helles Hemd getragen. Seine Statur wurde als "kräftig" beschrieben. Auffällig seien seine buschigen Augenbrauen gewesen.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Schulgebäude mit Graffiti besprüht, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, Samstag, 23.07.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 24.07.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen das Gebäude einer Grundschule im "Schelmengraben" mit Graffitis verunstaltet. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagfrüh suchten der oder die Unbekannten das Gelände der Schule in der Karl-Arnold-Straße auf und sprühten mehrere Schriftzüge auf eine Fassade. Im Anschluss flüchteten die Farbschmierer und hinterließen Reinigungskosten von rund 1.000 Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Fußgängerin auf Überweg angefahren - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Römerberg / Röderstraße, Mittwoch, 20.07.2022, 15:00 Uhr

(fh)Vergangenen Mittwoch, dem 20.07.2022, wurde ein Fußgänger beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einer Mercedes-Fahrerin angefahren. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der unfallverursachenden Dame. Gegen 15:00 Uhr überquerte eine 47-jährige Wiesbadenerin mit ihren beiden Hunden die Fahrbahn an der Kreuzung Röderstraße / Römerberg von der Feldbergstraße kommend. Hier habe sich ein schwarzer Mercedes dem Fußgängerüberweg von der Taunusstraße genähert. Ersten Ermittlungen zufolge übersah die Fahrerin, bei der es sich um eine etwa 70 Jahre alte und rothaarige Dame mit beiger Oberbekleidung handeln soll, die Fußgängerin und stieß mit ihrem PKW gegen diese. Nach einem kurzen Dialog sei die Dame davongefahren ohne ihre Personalien zu übermitteln. Die Wiesbadenerin verletzte sich leicht. Ihre beiden Hunde blieben unverletzt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden erbittet Hinweise zu der Verursacherin unter der Telefonnummer (0611) 345-0

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell