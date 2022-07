Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 31-Jähriger nach Sturz verstorben - dringend Zeugen gesucht! +++ Widerstand geleistet und beleidigt +++ Hilfe angeboten - aggressiv reagiert +++ Auseinandersetzungen am Warmen Damm

Wiesbaden (ots)

1. 31-Jähriger nach Sturz verstorben - dringend Zeugen gesucht! Wiesbaden, Neugasse, Höhe HNr. 4, Sonntag, 17.07.2022, 03:20 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen, den 17.07.2022 wurde ein 31-jähriger Mann mit Kopfverletzungen in der Neugasse in Wiesbaden aufgefunden. Auf mehrfache Nachfrage machte er keine Angaben zu seiner Person oder den Hintergründen seiner Verletzung. Zwischenzeitlich verstarb die Person, deren Identität im Nachgang geklärt werden konnte, in einem Wiesbadener Krankenhaus. Nach Zeugenangaben soll es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem 31-Jährigen gekommen sein, in deren Verlauf dieser verletzt wurde. Nun sucht die Kriminalpolizei dringend weitere Zeugen, welche zum Zeitpunkt des Geschehens in der Neugasse unterwegs waren und entsprechende Feststellungen gemacht haben. Insbesondere einen Mann, welcher sich ersten Erkenntnissen zufolge um den 31-Jährigen kümmerte, bis Rettungskräfte eintrafen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegengenommen

2. Widerstand geleistet und beleidigt,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Sonntag, 24.07.2022, 20:20 Uhr

(he)Gestern Abend leistete ein 39-jährigger Mann während seiner Festnahme Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte auf das Übelste. Der Mann sollte einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er zuvor auf der Wilhelmstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen hatte. Während der in der Christian-Zais-Straße durchgeführten Kontrolle, zeigte sich der Mann aggressiv, schmiss mit Gegenständen nach der Streife und versuchte diese zu bespucken. Gegen die anschließende Fesselung versuchte sich der Mann zu wehren. Währenddessen wurden die Polizeibeamtin sowie der Polizeibeamte mit Beleidigungen überzogen. Dieses Verhalten setzte sich im Streifenwagen auf dem Weg zur Dienststelle fort. Bei dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er aufgrund einer richterlichen Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

3. Hilfe angeboten - aggressiv reagiert, Wiesbaden, Georg-August-Straße, Sonntag, 24.07.2022, 04:30 Uhr

(he)Eine augenscheinlich zunächst hilflose Person verhielt sich gestern Morgen in der Wiesbadener Fußgängerzone renitent gegenüber einer Polizeistreife und wurde im weiteren Verlauf in Polizeigewahrsam genommen. Gegen 04:40 Uhr wurden Passanten auf eine regungslos auf dem Boden der Fußgängerzone liegende Person aufmerksam. Die Gruppe wollte dem Mann helfen, woraufhin dieser jedoch aggressiv reagierte und der Gruppe sagte, dass er ein Messer dabeihabe. Daraufhin informierte die Gruppe eine vorbeifahrende Polizeistreife, welche den Mann kontrollieren wollte. Auch gegenüber der Streife verhielt sich der 30-Jährige unkooperativ, aggressiv und stark stimmungsschwankend. Dem Mann wurden daraufhin Handfesseln angelegt, er wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der Wiesbadener und entschuldigte sich für sein Verhalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Anschließend wurde er wieder entlassen und in die Obhut von Freunden übergeben.

4. Einbruch in Hotel,

Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, Samstag, 23.07.2022, 20:30 Uhr - Sonntag, 24.07.2022, 05:10 Uhr

(he)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein in der unteren Albrechtsstraße gelegenes Hotel ein und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Eine vom Innenhof zur Hotellobby führende Tür wurde im Tatzeitraum gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde aus der Theke des Empfangsbereichs ein kleiner Tresor entwendet. Mit diesem verschwand unter anderem Bargeld. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

5. Auseinandersetzungen am Warmen Damm,

Wiesbaden, Bereich "Warmer Damm", Sonntag, 24.07.2022, 00:30 Uhr / 03:45 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Wiesbaden am Warmen Damm zu zwei der Polizei gemeldeten Auseinandersetzungen, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde. Gegen 00:30 Uhr kam stritten sich zunächst zwei jüngere Männer. Hierbei wurde ein 20-jähriger Wiesbadener oberflächlich verletzt. Der Täter sei circa 1,75 Meter groß, von schlanker Figur und habe dunkle Haare getragen. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen kurzen Hose sowie Badeschlappen gewesen. Der Mann wird als "südländisch aussehend" beschrieben. Gegen 03:45 Uhr schlug dann ein 29-Jähriger einer 25-Jährigen in das Gesicht, sodass diese zu Boden stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. In beiden Fällen hat das 1. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise auf den unbekannten Täter der ersten Auseinandersetzung.

6. Luise-Schroeder-Schule beschmiert,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, Donnerstag, 21.07.2022, 19:00 Uhr - Freitag, 22.07.2022, 07:00 Uhr

(he)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschmierten unbekannte Täter in der Brunhildenstraße in Wiesbaden die Fassade der Luise-Schroeder-Schule und verursachten damit einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Neun Verletzte bei fünf Unfällen auf der A 3 am Sonntag, Wiesbaden/ Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Sonntag, 24.07.2022

(wie) Am Sonntag kam es auf der A3 bei Wiesbaden in kurzer Zeit zu fünf Verkehrsunfällen mit insgesamt neun Verletzten. Zuerst krachte es im dichten Verkehr hinter der Rastanlage Medenbach in Richtung Frankfurt. Ein Mercedes war auf einen Peugeot aufgefahren, die beiden Insassen des Peugeot wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Bergungsarbeiten mussten die Beamten einen ähnlichen Unfall auf der Gegenseite der Autobahn beobachten. Dort war auf der linken Fahrspur ein BMW gegen das Heck eines Citroen gefahren. Im Citroen wurde eine Mitfahrerin verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nur circa 200 Meter entfernt kam es zu einem weiteren Unfall wegen eines medizinischen Notfalls. Hier landete sogar der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn, der Verletzte konnte aber letztendlich mit dem Rettungswagen transportiert werden.

Kurz darauf ereilte der nächste Notruf die Autobahnpolizei. An der Anschlussstelle Niedernhausen in Richtung Frankfurt war es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Hier war ein PKW auf einen weiteren aufgefahren und hatte diesen auf einen dritten aufgeschoben. Die Fahrerin des Autos in der Mitte wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:00 Uhr kam es schließlich erneut zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der A3, diesmal wieder auf der linken Fahrspur zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen. Hierbei wurden insgesamt vier Menschen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Gegen 18:30 Uhr konnte die letzte Unfallstelle wieder freigegeben werden. Der gesamte Sachschaden der fünf Unfälle wird auf mindestens 80.000 EUR geschätzt.

Die Autobahnpolizei erinnert aus diesem Anlass daran, immer auf den Abstand zum Vorausfahrenden zu achten. Nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten, sondern auch im dichten oder stockenden Verkehr birgt ein zu geringer Abstand eine hohe Unfallgefahr.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell