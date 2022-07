Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unbekannter schlägt Spaziergänger +++ Mehrere Pkw zerkratzt +++ Sprayer erwischt +++ Motorroller gestohlen +++ Pkw aufgebrochen +++ Radfahrer bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Spaziergänger von Unbekanntem geschlagen, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Mainufer, 21.07.2022, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am späten Donnerstagnachmittag wurde in Kostheim ein Spaziergänger von einem unbekannten Gassigänger attackiert. Ein 55-jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Rollator im Bereich des Mainufers unterwegs, als er nach eigener Schilderung auf einen Mann und eine Frau traf, die zwei Hunde ausführten. Als der 55-Jährige die Personen gebeten habe, den Hundekot anschließend zu entfernen, soll der Mann äußert aggressiv reagiert und ihn mit Schlägen traktiert haben. Anschließend habe sich das Paar in unbekannte Richtung entfernt. Beschrieben wird der Täter als etwa 30 Jahre alt, circa 180cm groß und muskulös. Er soll dunkles kurzes Haar und mehrere Tattoos gehabt haben. Seine Begleiterin sei etwa gleichalt und circa 160cm bis 170cm groß gewesen. Sie habe eine schlanke Statur und schulterlanges Haar gehabt. Bei den Hunden habe sich um einen großen Hund mit schwarzem Fell sowie einen kleinen Hund gehandelt. Die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes und seiner Begleiterin machen können, sich unter (0611) 345 - 2240 zu melden.

2. Mehrere Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Nacht zum 21.07.2022

(pa)Am Mittwoch kam es in der Dotzheimer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw, wobei ein Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro verursacht wurde. Wie am Donnerstagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, hatte jemand über Nacht den Lack von insgesamt sechs am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

3. Bei Sprühereien erwischt,

Wiesbaden, Westend, Dotzheimer Straße, 21.07.2022, gg. 11.30 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag wurde im Wiesbadener Westend ein Sprayer auf Frischer Tat ertappt. Gegen 11.30 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Zeugen, dass ein Mann in der Dotzheimer Straße die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit Sprühfarbe verunstaltete, woraufhin sie die Polizei verständigten. Vor Ort konnte eine Streife die Person - einen 23-jährigen Wiesbadener - einer Kontrolle unterziehen. Der Mann führte eine entsprechende Sprühdose mit, die sichergestellt wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Wiesbadener ein. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

4. Motorroller gestohlen,

Wiesbaden, Eichenstraße (Kostheim), Mittwoch, 20.07.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.07.2022, 06:15 Uhr

(wie) In Kostheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Motorroller gestohlen. Ein 55-Jähriger hatte einen schwarzen Honda Motorroller in einem Vorgarten in der Eichenstraße abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen das Haus verließ, musste er feststellen, dass Unbekannte den Roller im Laufe der Nacht gestohlen hatte. Das Zweirad mit den amtlichen Kennzeichen MTK-UV 67 hat einen Wert von circa 1.400 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 um Hinweise.

5. Auto in Erbenheim aufgebrochen,

Wiesbaden, Weglache (Erbenheim), Donnerstag, 21.07.2022, 12:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag schlug ein Dieb in Erbenheim eine Scheibe an einem Auto ein, floh aber dann vom Tatort ohne etwas zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete, wie in der Weglache ein maskierter Dieb mit einem Hammer die Scheibe der Fahrertür eines weißen Fiat Doblo einschlug. Als der Täter den Zeugen bemerkte, floh er ohne Beute vom Tatort. Der Dieb wurde beschrieben als circa 30 Jahre alt, sehr groß und dunkel gekleidet. Zudem habe er eine Sturmhaube getragen. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise dazu unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

6. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring/ Moritzstraße, Donnerstag, 21.07.2022, 22:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde bei einem Unfall in der Innenstadt ein Radfahrer verletzt. Der 33-Jährige war mit einem Fahrrad auf dem Gehweg des Kaiser-Friedrich-Rings unterwegs und wollte an der Moritzstraße bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren. Dies übersah offensichtlich ein 38-Jähriger, der mit einem Mercedes vom Kaiser-Friedrich-Ring in die Moritzstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR.

7. Betrunkener fährt gegen geparktes Auto und flüchtet, Wiesbaden, Waldstraße, Donnerstag, 21.07.2022, 19:00 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer beschädigte bei einem Unfall am Donnerstagabend ein anderes Auto und flüchtete von der Unfallstelle, er wurde festgenommen. Der 36-Jährige war mit einem weißen BMW in der Waldstraße unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet, die den Unfallverursacher auch ansprachen. Die Zeugen nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr, der zweifelsfrei von dem 36-Jährigen ausging. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,4 Promille an. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell