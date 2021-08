Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Van prallt gegen Baum

Cuxhaven (ots)

Osten. Am Dienstag, den 31.08.2021, kam gegen 09:05 Uhr ein Kraftfahrer in Osten Schüttdamm aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 77-jährige Fahrer eines Citroen aus der Wurster Nordseeküste war auf gerader Strecke in Richtung Wischhafen mit seinem Fahrzeug in den linken Seitenraum abgekommen, wo sein Wagen gegen einen Straßenbaum prallte. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Sowohl der Fahrer als auch seine 62-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die B 495 musste für die Dauer der Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig vollgesperrt werden.

