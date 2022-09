Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin verletzte sich beim Versuch in eine Bahn einzusteigen

Meerbusch (ots)

Eine 82jährige Meerbuscherin beabsichtigte am Mittwoch (14.09.) um 09:00 Uhr an der Haltestelle Görgesheide in die dort abfahrende U76 einzusteigen. Sie schaffte es nicht rechtzeitig durch die geöffneten Türen, in die Bahn zu gelangen. Obwohl mehrere Fahrgäste noch den Türöffner drückten, blieben die Türen verschlossen und die Bahn fuhr an. Dabei verkeilte sich der von der Meerbuscherin mitgeführte Rolllator in einem Zwischenraum der Bahn und wurde einige Meter mitgeschliffen. Die Meerbuscherin versuchte ihren Rolllator aus dem Zwischenraum zur reißen, was ihr schließlich auch gelang.

Dabei verletzte sie sich jedoch leicht und wurde von Passanten versorgt.

Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte die verletzte Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus.

