Polizei Köln

POL-K: 220725-1-K E-Scooter Sturz mit 1,8 Promille - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein alkoholisierter Mann (31) hat sich in der Nacht zu Sonntag (24. Juli) in der Nähe vom Neumarkt bei einem Sturz mit einem E-Scooter eine Armfraktur zugezogen. Eigenen Angaben nach soll der 31-jährige Texaner mit dem Leihscooter gegen 3.30 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Im Laach" beschleunigt, das Gleichgewicht verloren und auf Arm und Gesicht gestürzt sein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein Alkoholtest mehr als 1,8 Promille ergab, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an. (mw/al)

