POL-WHV: Unerlaubter Umgang mit Abfällen - Umweltstraftat!

Sande (ots) - In der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr, kam es im Falkenweg in Sande, an der dortigen Oberschule, zu einer Sachbeschädigung einer Scheibe an der Turnhalle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sande in Verbindung zu setzten, Tel.: 04422-999750. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

