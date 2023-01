Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230124.5 Glückstadt: Kundin bei Aldi bestohlen

Glückstadt (ots)

Bereits am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter, möglicherweise gemeinschaftlich mit weiteren Personen, in Glückstadt die Kundin eines Supermarktes bestohlen. Im Nachgang erhielt die Dame ihre Geldbörse zurück, allerdings ohne Bargeld.

Zur Mittagszeit hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Wiebke-Kruse-Straße auf. An der Kasse stand die Frau vor zwei Männern, ein dritter drängte sich an ihr vorbei und verließ den Markt. Kurz darauf stellte die 72-Jährige fest, dass ihre Geldbörse weg war. Im Nachhinein hielt die Seniorin es für nicht unwahrscheinlich, dass der eine Fremde sie im Vorbeigehen bestohlen hatte oder sein Anrempeln der Ablenkung diente und die Kunden hinter ihr die Tat verübten. Am Nachmittag fielen die drei genannten Männer der Dame an einem anderen Markt in Glückstadt erneut auf. Leider informierte die Frau die Polizei nicht.

Zwei der Verdächtigen beschrieb die Rentnerin im Nachhinein. Einer war danach 160 cm groß und korpulent und hatte dunkle, ungepflegte Haare. Er war grün gekleidet und trug vor dem Bauch einen Rucksack. Der zweite war 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte helle Haare.

Hinweise auf diese Personen nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

Ihr Portemonnaie erhielt die Anzeigende am Folgetag als Fundsache zurück, allerdings ohne das zuvor enthaltene Bargeld.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell