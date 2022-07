POL-MS: Alkoholisiert und ohne Führerschein - Polizisten stoppen 51-Jährigen an der Hammer Straße

Münster (ots) - Polizisten haben am Montag (4.7., 14:30 Uhr) an der Bremer Straße einen Taschendieb auf frischer Tat gestellt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Beamten und parallel ein Zeuge hatten beobachtet, wie der 21-Jährige sich an einer Rotlicht zeigenden Fußgängerampel einem wartenden 58-Jährigen näherte. Als er unmittelbar hinter dem ...

