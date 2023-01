Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230124.4 Heide: Einbruch in Fußpflegestudio

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fußpflegerin in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wirkliche Beute machte der Täter nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Montagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Fußpflegeraum in der Hamburger Straße. Aus dem Inneren entwendete der Täter kaum etwas, eine Geldkassette blieb unberührt. Es entstand ein leichter Sachschaden.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

