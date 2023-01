Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Umspannwerk in Gütersloh - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Freitagmorgen (20.01., 02.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter auf das Geländes des Umspannwerks an der Brockhäger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten durch einen gewaltsam geöffneten Teil des Zauns auf das Gelände. Dort versuchten sie dem Spurenbild nach Kabel freizulegen und zu entwenden. Ersten Erkenntnissen nach entkamen sie ohne Beute. Möglicherweise wurden sie durch eine Alarmanlage oder Personen in der Umgebung aufgeschreckt und verließen fluchtartig den Tatort.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat in der Nacht Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

