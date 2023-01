Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jähriger Peugeot-Fahrer prallt gegen Baum

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (19.01., 07.45 Uhr) erlitt ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Steinhagener befuhr die Haller Straße in Richtung Gütersloh, als er in dem Bereich einer langgezogenen Linkskurve eigenen Angaben nach aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit seinem Auto von der Straße abkam. Er prallte mit seinem Pkw gegen einen neben der Straße stehenden Baum und blieb letztendlich neben der Straße stehen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann aus Steinhagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Durch die hinzugezogenen Kräfte der Feuerwehr wurde der Steinhagener in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle bis 10.45 Uhr teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell