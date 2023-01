Polizei Gütersloh

POL-GT: Ein neuer Bezirksdienstbeamter für Borgholzhausen - Polizeihauptkommissar Jens Schmidt nimmt seinen Dienst auf

Borgholzhausen (FK) - Seit Anfang dieser Woche hat Borgholzhausen einen neuen Bezirksdienstbeamten. Polizeihauptkommissar Jens Schmidt hat den Posten von Polizeihauptkommissar Jürgen Flagmeier übernommen, welcher Ende 2022 in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Jens Schmidt ist 50 Jahre alt und bereits seit Oktober 1993 bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Nach der Ausbildung und einer kurzen Zeit in Köln, ist er seit 1997 durchgehend Polizist im Kreis Gütersloh. Nach langen Jahren auf den Polizeiwachen in Halle (Westf.) und Gütersloh und einer zweijährigen Verwendung im Bezirks- und Schwerpunktdienst Halle (Westf.), wechselte er Ende Januar nach Borgholzhausen. Schmidt: "Ich freue mich richtig auf meinen Dienst in Borgholzhausen. Ich kenne die Stadt sowohl aus meiner Zeit im Wachdienst, als auch aus den Jahren im Handballsport. Als Bezirksdienstbeamter möchte ich ein Ansprechpartner für die Menschen in Borgholzhausen sein. " Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte Jens Schmidt am Donnerstagmorgen an seinem neuen Dienstort. Ralf Vieweg und Steffen Heidmann von der Stadt Borgholzhausen und Polizeihauptkommissar Hermann-Josef Seelhöfer begrüßten Jens Schmidt ebenfalls herzlich und wünschten ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute.

Bild (v.l.n.r.): PHK Hermann-Josef Seelhöfer, Ralf Vieweg, Steffen Heidmann, PHK Jens Schmidt und Landrat Sven-Georg Adenauer

