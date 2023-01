Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Radfahrer flüchtet nach Kollision

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochmittag (18.01., 12.45 Uhr) ereignete sich auf der Ringstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei welchem eine 16-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhren die 16-Jährige sowie eine weitere 16-jährige Begleiterin den Radweg der Ringstraße in Richtung Wiedenbrück und beabsichtigten einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Nachdem die beiden den Überholvorgang durch Klingeln ankündigten, machte der unbekannte Radfahrer zunächst Platz, indem er nach rechts auswich. Zuerst überholte die Begleiterin. Als die 16-Jährige dann überholen wollte, zog der Radfahrer unvermittelt zurück nach links, so dass es zur Kollision kam und die 16-Jährige auf die Fahrbahn der Ringstraße stürzte. Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades, die die Ringstraße ebenfalls in Richtung Wiedenbrück befuhr, konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenprall mit der gestürzten Radfahrerin verhindern, touchierte diese allerdings noch leicht.

Der bislang unbekannte Radfahrer hielt kurz an und schaute sich um. Anschließend fuhr der Mann weiter, ohne sich weiter um die gestürzte 16-Jährige zu kümmern.

Die leicht verletzte 16-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück wurde vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt und anschließend entlassen.

Der unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann hatte einen dunklen Hauttyp und trug einen Bart. Er war mit einer neonorangenen Jacke bekleidet. Der Mann fuhr auf einem dreirädrigen Fahrrad mit einem Anhänger.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell