Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Eigentümer eines E-Bikes gesucht (68/1811)

Speyer (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Freitagmittag, 18.11.2022, gegen 13.20 Uhr ein herrenloses E-Fahrrad auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Verlängerung der Heinrich-Heine-Straße in Speyer gemeldet. Es handelte sich um ein grau-rotes Herren-Elektrofahrrad der Marke FISCHER, Modell ETH 1906 mit rotem Schriftzug. Ein möglicher Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen. Eine Aushändigung ist bei Vorlage eines Eigentumsnachweises möglich.

