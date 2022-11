Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Speyer (ots)

Am 17.11.2022 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann auf dem Rad und hinter ihm eine 61-jährige Frau im PKW die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Dudenhofer Straße. Der Radfahrer fuhr dabei nicht am rechten Fahrbahnrand und machte für die PKW-Fahrerin den Anschein, als wolle er die Straßenseite wechseln. Deshalb fuhr sie zwischen dem Radfahrer und den am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge weiter geradeaus an dem Radfahrer vorbei. In diesem Moment fuhr der Radfahrer wieder zurück nach rechts und blieb am hinteren Stoßfänger hängen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich einige Abschürfungen zu. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes lehnte der 18- Jährige ab. Der Radfahrer stellte den Unfallhergang anders da und gab gegenüber den Beamten an, dass er mittig der Straße gefahren wäre. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell