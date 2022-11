Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit unter Arbeitskollegen

Schifferstadt (ots)

Zu einem handfesten Streit unter Arbeitskollegen kam es am Donnerstagabend in der Burgstraße. Nach einem zunächst verbalen Meinungsaustausch zwischen einem 26- und 32-jährigen verlagerte sich der Streit vom Innenhof eines dortigen Anwesens auf die Straße. Im weiteren Verlauf des Gerangels stach dann der 26-jährige auf seinen Kontrahenten ein, wodurch dieser eine Schnittwunde im Hals- und Schulterbereich hatte. Aufgrund der nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Mann anschließend in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Ursache des Streites ist bisher nicht bekannt.

