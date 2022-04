Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddiebe klettern über Mauer

Bocholt (ots)

Um an zwei in einer Garage stehende Pedelecs zu gelangen, kletterten Unbekannte zunächst über eine Grundstücksmauer und gelangten anschließend in den Unterstand. Aus der Garage entwendeten die Täter ein Damenrad des Herstellers Batavus sowie ein schwarzes Pedelec des Typs Velo DeVille. Zu dem Geschehen an der Ziethenstraße in Bocholt kam es zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 05.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell