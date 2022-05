Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung durch Pfefferspray

Kadenbach (ots)

Am 13.05.22 kam es auf dem Kirmesplatz in Kadenbach gegen 23:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge ein namentlich bekannter Täter mit Pfefferspray um sich sprühte. Dadurch wurde eine Vielzahl von Kirmesbesuchern verletzt. Vor Ort konnte die Polizei die Anzahl der durch das Pfefferspray geschädigten Personen nicht abschließend klären, so dass diese aufgefordert werden, sich nachträglich noch bei der Polizei in Montabaur zu melden.

