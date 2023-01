Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230124.2 Heide: Betrunkener Fahrzeugführer fährt mehrere Fahrzeuge an

Heide (ots)

Am Montag Abend befuhr ein 42jähriger Dithmarscher mit seinem Pkw eine Anwohnerstraße in Heide. Hier geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem dort abgeparkten Auto, welches durch den starken Aufprall in einen weiteres Auto geschoben wurde. Beide Fahrzeuge erlitten Schäden. Anschließend wollte der Fahrer seinen Weg fortsetzen und stieß nach wenigen Metern erneut mit einem weiteren Pkw zusammen. Als die durch Zeugen alarmierten Beamten eintrafen, machte der Fahrzeugführer einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die Beamten verbrachten den 42jährigen Dithmarscher zum Polizeirevier in Heide, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Mann muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

