Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230123.2 Brunsbüttel: Container aufgebrochen

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Brunsbüttel am Deich einen Container aufgebrochen. Ob die Täter daraus etwas entwendeten, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach zeugen.

Kurz nach 03.00 Uhr bemerkte ein Wachmann bei seinem Spaziergang mit dem Hund in der Verlängerung der Westertweute am Elbdeich verdächtige Geräusche. Bei einer Nachschau stellte er einen aufgebrochenen Container fest, Personen waren nicht mehr vor Ort. Gemeinsam mit Kollegen machte er sich auf die Suche nach dem Eindringling und informierte schließlich die Polizei. Eine Fahndung verlief negativ.

Vor Ort ließ sich nicht klären, ob die Täter Beute gemacht haben.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell