PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend auf der L 3031 bei Ketternschwalbach wurden 3 Personen schwerverletzt. Eine 53-jährige Hünfeldenerin befuhr am 24.12.22 gegen 19:55 Uhr mit ihrem Ford die L 3031 von Ketternschwalbach kommend in Richtung B 417. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mazda einer 82-jährigen Hahnstätterin. Beide Fahrerinnen sowie eine 67-jährige Beifahrerin im Mazda wurden schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro. Die L 3031 war für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter 06126 - 93940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell