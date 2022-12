POL-RTK: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Terrassentür hält Einbruchsversuch stand +++ Fahrer und Pkw nach Unfallflucht gesucht +++ Aktueller Blitzerreport

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zigarettenautomat aufgebrochen, Eltville-Hattenheim, Auweg, Mittwoch, 21.12.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Diebe versucht einen in Eltville-Hattenheim aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt begaben sich die Täter zu dem Zigarettenautomaten im Auweg und machten sich mit einem unbekannten Gegenstand an diesem zu schaffen. Anschließend suchten sie unbemerkt das Weite. Aktuell ist unklar, ob die Diebe an Zigaretten oder Bargeld gelangten. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Terrassentür hält Einbruchsversuch stand, Rüdesheim am Rhein, Böhler Straße, Donnerstag, 22.12.2022, 17:30 Uhr bis 20:20 Uhr

(fh)Ein Einbrecher hat am Donnerstagabend versucht in ein Einfamilienhaus in Rüdesheim einzubrechen. Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 20:20 Uhr begab sich der Unbekannte im Schutze der Dunkelheit zu der Terrasse des Wohnhauses in der Böhler Straße. Dort versuchte er vergebens die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem sich der Einbrecher geschlagen geben musste, flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung. An der Tür hinterließ er einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrer und Pkw nach Unfallflucht gesucht, Landesstraße 3031 zwischen Hünstetten- Beuerbach und Bad Camberg, Samstag, 17.12.2022, 19:40 Uhr

(fh)Nach einer Verkehrsunfallflucht vom vergangenen Samstag bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben eines 19 Jahre alten Bad Cambergers zufolge, sei er gegen 19:40 Uhr mit seinem Opel Astra die L 3031 von Beuerbach nach Bad Camberg entlanggefahren. In einer Linkskurve sei ihm ein grauer VW Golf oder Polo entgegengekommen. Dieser habe die Mittelspur überfahren und sei auf die Fahrspur des Opel geraten. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Bad Camberger nach rechts ausweichen müssen. Hierbei sei es zum Kontrollverlust über den Opel gekommen, sodass dieser mit einer Leitplanke kollidierte. Der Fahrer des VW, ein etwa 30-35 Jahre alter Mann habe seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Am Opel und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem flüchtigen Pkw samt Fahrer nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

