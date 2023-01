POL-IZ: 230120.3 Wesseln: Werkzeuge aus Containern gestohlen

Schafstedt (ots) - Am Mittwoch hat ein Autofahrer in Schafstedt versucht, sich durch eine rasante Flucht der Kontrolle durch Polizeibeamte zu entziehen. Letztlich schlug das Vorhaben fehl und die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug in Albersdorf. Kurz vor 14.00 Uhr führten Beamte in Schafstedt in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Sie beabsichtigten, einen Volkswagen anzuhalten und zu überprüfen, was ihnen ...

mehr