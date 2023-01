Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230119.4 Schafstedt: Flucht vor der Polizei scheitert

Schafstedt (ots)

Am Mittwoch hat ein Autofahrer in Schafstedt versucht, sich durch eine rasante Flucht der Kontrolle durch Polizeibeamte zu entziehen. Letztlich schlug das Vorhaben fehl und die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug in Albersdorf.

Kurz vor 14.00 Uhr führten Beamte in Schafstedt in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Sie beabsichtigten, einen Volkswagen anzuhalten und zu überprüfen, was ihnen trotz deutlicher Anhaltezeichen per Hand nicht gelang. Der VW-Fahrer passierte drei Polizisten, dem letzten grüßte er im Vorbeifahren. Anschließend flüchtete er mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eggstedt und über die Autobahn 23 bis zur Anschlussstelle Albersdorf, wo die Streife seine Flucht beendete. Bei der Kontrolle des 61-Jährigen stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,94 Promille, woraufhin sich der Beschuldigte der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Das Auto des Dithmarschers brachte ein Abschleppunternehmen auf einen Parkplatz, der 61-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit und wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

Merle Neufeld

