POL-IZ: 230119.1 Itzehoe: Lastwagen rutscht beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn, keine Verletzten

Hochdonn (ots) - Bei einem Angriff durch einen freilaufenden Hund am heutigen Morgen in Hochdonn hat ein Baby schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Säugling kam in ein Krankenhaus, seine Schwester und die Mutter blieben unverletzt. Kurz nach 08.00 Uhr war eine Frau mit ihrem Säugling im Kinderwagen und mit der dreijährigen Tochter an der Hand auf dem Weg in den Kindergarten. Als die ...

