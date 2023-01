Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230118.5 Sommerland: Junge Frau ausgeraubt

Sommerland (ots)

Am gestrigen Vormittag ist es nach derzeitigen Erkenntnissen in Sommerland zu einem Raub auf eine 24-Jährige gekommen. Die Täter, ein Mann und eine Frau, erbeuteten mehrere hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 09.45 Uhr war die Geschädigte in ihrem Auto auf der Straße Brunsholt unterwegs, als sie an der Einmündung Hinterm Deich eine männliche und eine weibliche Person entdeckte, die um Hilfe riefen. Die Anzeigende hielt daraufhin an und stieg aus. Während die Frau weiter um Hilfe bat, schlug der Mann der Autofahrerin plötzlich auf den Kopf und nahm aus ihrem Auto Bargeld, das sich in einem Portemonnaie befand. Im Anschluss flüchtete das Duo in einem silberfarbenen Kombi über die Spurbahn Hinterm Deich. Die Überfallene kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief negativ.

Die Geschädigte beschrieb die Täterin als 30-Jährige mit blonden, lockigen Haaren und einer roten Jacke. Der Mann war nach ihren Angaben komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell