POL-IZ: 230123.1 Heide: Einbruch in Friseurgeschäft

Wesseln (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ist es in Wesseln zu zwei Einbrüchen in Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen gemacht. Im Zeitraum von Mittwoch, 16.15 Uhr, bis zum Donnerstag, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt durch einen Zaun auf das Gelände der Baustelle in der Holstenstraße. Dort drangen sie in ...

