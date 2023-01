POL-IZ: 230123.3 Neuenkirchen: Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Brunsbüttel am Deich einen Container aufgebrochen. Ob die Täter daraus etwas entwendeten, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach zeugen. Kurz nach 03.00 Uhr bemerkte ein Wachmann bei seinem Spaziergang mit dem Hund in der Verlängerung der Westertweute am Elbdeich verdächtige Geräusche. Bei einer Nachschau stellte er einen aufgebrochenen Container fest, ...

