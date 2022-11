Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Einbrecher scheitern an Tür und Glasscheibe

Schramberg-Sulgen (ots)

Einbrecher, die in der Nacht zum Montag in die Norma-Filiale in der Vier-Häuser-Straße eindringen wollten, sind an der Eingangstür und einer Glasscheibe gescheitert. Die Polizei sicherte Spuren des nächtlichen Einbruchsversuchs. An der Tür entstand offenbar kein Schaden. Das Sicherheitsglas der Scheibe wurde jedoch stark beschädigt. Wer für die Tat in Frage kommt und wie hoch die Schadenssumme ist, ist noch unklar. Täterhinweise nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

