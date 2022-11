POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) Vandalismus auf dem Grillplatz "Purren"

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, in eine Metzgerei in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter wuchteten eine rückwärtige Tür mit brachialer Gewalt auf und gelangten so in die Verkaufsräume des Geschäftes. Dort fanden sie jedoch kein Stehlgut. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die ...

