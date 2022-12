POL-MK: Vermisste angetroffen: Fahndung eingestellt

Menden (ots) - Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstagmorgen, gegen 11:20 Uhr, in einem Supermarkt an der Walramstraße, wie ein ca. 1.75-1.80m großer Mann mit grauer Strickmütze, blauer Steppjacke, grauer Hose und Turnschuhen mit Lila-Farbton fünf Wodka-Flaschen aus einem Regal nahm und in seine Jacke steckte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv sprach ihn ...

