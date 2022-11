Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg-Münchfeld, Katalysator geklaut

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Erst durch laute Geräusche während der Fahrt bemerkt eine Frau aus Mainz am Montagmorgen, dass an ihrem Auto, einem Opel Astra, der Katalysator fehlt. Bislang unbekannte Täter entfernten diesen, vermutlich in der Nacht, vom Auto der Mainzerin. Als möglichen Tatzeitraum gibt die Halterin des Autos den 17.-21.11.2022 an. Der Opel war in dieser Zeit in der Fritz-Olhof-Straße in Mainz, auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt. Sollten Anwohner in der Nacht verdächtige Personen oder Werkzeuggeräusche wahrnehmen, melden Sie dies bitte der nächsten Polizeidienstelle oder über den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell