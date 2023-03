Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 19:55 Uhr im Bereich der Landesstraße 1185 (L1185) zwischen Böblingen und Schönaich ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines mutmaßlich weißen Nissan befuhr die Landesstraße in Richtung Schönaich. An der Einmündung zum Keltenweg bog dieser nach links ab, ohne vermutlich auf den Gegenverkehr zu achten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger VW-Lenker auf der L1185 in Richtung Böblingen. Um eine Kollision mit dem abbiegenden unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, wich der 18-Jährige aus und verlor hierbei die Kontrolle über seinen VW. Der VW kam im weiteren Verlauf nach rechts neben der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Hierdurch wurde sein Fahrzeug beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unbekannten Unfallverursacher geben können.

