Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall führt zur Vollsperrung der B 243 - mehrere Verletzte -

Hildesheim (ots)

Nette (web) - Am heutigen frühen Abend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf dem Netter Weinberg zu einem folgenschweren Unfall. Die B 243 musste gesperrt werden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw VW Polo Kombi (aus dem LK Osterholz Scharmbeck) die B 243 aus Rtg. Hildesheim kommend in Rtg. Bockenem. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn nach einem starken Regenschauer nass und durch den abgelagerten Staub entsprechend rutschig. Ausgangs der ersten Rechtskurve nach dem Restaurant Weinberg kam der 19jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammen. Der Pkw Audi blieb im Anschluss stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die Insassen, 28jährig und 65jährig aus der Gemeinde Sibbesse (beide weibl.), wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Der PKW Polo drehte sich nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse und rutschte zum Teil rückwärts in den für ihn linken Straßengraben. Dort blieb der Pkw völlig zerstört liegen. Ein 21jähriger Insasse auf der Rücksitzbank wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. In den noch auf die Fahrbahn ragenden VW Polo fuhr dann noch leicht ein VW Bus T 4. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt. Die Insassen, 54jährig männl. und 57jährig weibl. aus der Gem. Holle, blieben unverletzt.

Die insgesamt drei verletzten Personen (2 x Audi u. 1 x VW Polo) wurden mit zwei Rettungswagen in Hildesheimer Krankenhäuser gebracht. Der PKW Audi und der VW Polo wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

Die B 243 wurde zwischen Wesseln und Nette für ca. 1 1/4 Stunden gesperrt.

Neben zwei Rettungswagen und zwei Abschleppfahrzeugen waren auch drei Streifen der Polizei in Bad Salzdetfurth vor Ort.

