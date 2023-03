Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

B 27

Leinfelden-Echterdingen: Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person, rund 10.000 Euro Sachschanden und ein überschlagenes Fahrzeug sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 17:00 Uhr im Bereich der Überleitung von der B27 auf die Bundesautobahn 8 auf Höhe Leinfelden-Echterdingen zugetragen hat. Eine 42-jährige Chevrolet-Lenkerin befuhr aus Richtung Tübingen kommend den linken Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung der Bundesstraße 27 um auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe aufzufahren. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und der regennassen Fahrbahn brach ihr Fahrzeugheck aus und die 42-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Chevrolet rutschte zunächst in die Böschung auf der rechten Seite neben der Fahrbahn und im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug einmal bevor es im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Chevrolet war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 42-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell