POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein 75 Jahre alter Mann befand sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr scheinbar zunächst in einer hilflosen Lage, als er von einem Zeugen auf dem Boden in der Schramberger Straße in Böblingen liegend aufgefunden wurde. Der Zeuge verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Da der Mann sich aggressiv verhielt, rückte auch die Polizei aus. Während der Behandlung durch den Rettungsdienst beleidigte der ...

mehr