Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 16:40 Uhr ereignete sich an der Autobahnanschlußstelle in Klettbach ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von drei Fahrzeugen. Eine Pkw-Fahrerin, aus Richtung Frankfurt/Main kommend, wollte an der Abfahrt auf die Landstraße in Richtung Erfurt abbiegen, hielt zunächst an, fuhr dann aber in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit einem auf der Hauptstraße fahrenden Pkw. Dadurch wurde das Fahrzeug der Verursacherin zurückgeschleudert und stieß gegen einen hinter ihr wartenden Lkw. Beide Pkw-Fahrer wurden hierbei schwer verletzt und stationär in einer Erfurter Klinik aufgenommen. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell