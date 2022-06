LPI-J: Verkehrsunfall

Jena (ots) - Die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale meldete am Montagabend, dass ihr bei der Kontrolle des Bargeldbestandes eine Banknote in die Hände fiel, welche augenscheinlich unecht ist. Der 20-Euro-Geldschein wurde vermutlich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes in Umlauf gebracht. Hinweise auf den Verantwortlichen liegen aktuell noch nicht vor. Der Geldschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

