LPI-J: Blüte gefunden

Jena (ots) - In der Rathausgasse in Jena haben Unbekannte mehrere Graffiti an Hauswände angebracht. Insgesamt konnte zehn Schmierereien in verschiedenen Farben festgestellt werden. Augenscheinlich wurden diese mit einem Edding in unterschiedlichen Größe an den Fassaden aufgetragen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Verursachern liegen aktuell noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

